Итоги дня: проверки водителей на трезвость в Ижевске, «президентские» выплаты и прилет «Победы»

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 7 августа, в Удмуртии коронавирусом заразились еще 27 жителей. За сутки врачи выписали 29 выздоровевших пациентов. В настоящее время 265 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 83 – в состоянии средней степени тяжести, 16 – в тяжелом состоянии.

Не пей:

Массовые проверки водителей на трезвость проходят в Ижевске в пятницу, 7 августа. Напомним, за езду «под градусом» или отказ от медосвидетельствования можно нарваться на штраф и лишиться прав.

Надо успеть:

Родители 6000 детей в Удмуртии до сих пор не обратились за «президентскими» выплатами. Им напомнили, что срок подачи заявлений заканчивается 30 сентября.

Это «Победа»:

Авиакомпания «Победа» запустила рейсы из Москвы в Ижевск. Первый самолет лоукостера прибыл в столицу региона в четверг, 6 августа. Полеты будут выполняться ежедневно.