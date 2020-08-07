Срок подачи заявлений заканчивается 30 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Родители 6000 детей в Удмуртии не обратились за «президентскими» выплатами на детей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.

Напомним, родители могут получить выплаты на детей до 3 лет за апрель, май и июнь и на детей от 3 до 16 лет за июнь и июль. Срок подачи заявлений заканчивается 30 сентября.

В настоящее время выплаты получили более 231 тыс. семей на 314 тыс. детей. Это 98% имеющих право на данные выплаты. Семьям перечислили в общей сложности 6,4 млрд рублей. Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, пенсий, пособий и иных мер социальной поддержки, не учитываются в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, они защищены специальным кодом и не подлежат списанию службой судебных приставов со счетов в банке.

Однако некоторые семьи за указанными детскими выплатами пока не обратились, планируя сделать это при подготовке детей к школе, отметили в Пенсионном фонде.

У всех, имеющих право на получение выплат, есть возможность обратиться за консультацией по телефонам 8 (3412) 40-01-23, 60-61-37 или направить сообщение через электронный сервис ПФР online.pfrf.ru.