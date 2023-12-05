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«Наливайки» отдадут под контроль регионов

18:01, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
«Наливайки» отдадут под контроль регионов
18:01, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#регионы\n#общество\n#общепит\n#торговля\n#алкоголь
Фото: pxhere.com
44
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Документ прошел первое чтение.

Москва. Законопроект, регулирующий деятельность так называемых «наливаек» – маскирующихся под общепит заведений, где ночью в розницу продают алкоголь – приняла в первом чтении Госдума. Об этом сообщается на официальном сайте российского парламента.

Документ предоставляет региональным органам власти право при необходимости запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в подобных псевдокафе. Также проект позволяет ограничивать время торговли спиртным в ресторанах, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. 

Кроме того, запрещается давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение.

18:01, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#регионы\n#общество\n#общепит\n#торговля\n#алкоголь