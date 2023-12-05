«Наливайки» отдадут под контроль регионов

Москва. Законопроект, регулирующий деятельность так называемых «наливаек» – маскирующихся под общепит заведений, где ночью в розницу продают алкоголь – приняла в первом чтении Госдума. Об этом сообщается на официальном сайте российского парламента.

Документ предоставляет региональным органам власти право при необходимости запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в подобных псевдокафе. Также проект позволяет ограничивать время торговли спиртным в ресторанах, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними.

Кроме того, запрещается давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение.