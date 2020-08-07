Авиакомпания «Победа» запустила рейсы в Ижевск

Полеты будут выполнятся ежедневно.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Победа» запустила рейсы из Москвы в Ижевск. Как написал на своей странице в соцсети Facebook министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев, первый самолет лоукостера прибыл в столицу региона в четверг, 6 августа.

Полеты будут выполняться ежедневно. Из Москвы борт будет отправляться в 18:45, из Ижевска – в 22:15.

«Появление нового перевозчика на рынке данных услуг позволит пассажирам выбирать более удобное для него время вылета, а также возможность выбрать билет более комфортный в плане цены», – отметил Горбачев.

Ранее планировалось запустить рейсы с 8 августа.

Напомним, до этого перевозчик доставлял ижевчан в столицу через аэропорт «Бегишево», до которого из Ижевска ездил специальный автобус.

По информации на сайте Ижавиа, в настоящее время из Ижевска в Москву, помимо местной авиакомпании, летает «Аэрофлот».