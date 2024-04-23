Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

Небольшим общепитам в жилых домах Удмуртии запретили продавать алкоголь по ночам

13:20, 23 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Небольшим общепитам в жилых домах Удмуртии запретили продавать алкоголь по ночам
13:20, 23 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
341
0
#Удмуртия\n#алкоголь
Фото: unsplash.com (Kyle Wagner)
341
0

Речь идёт также о встроенных и пристроенных к МКД помещениях.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии рассмотрел вопрос об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории республики. Председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета УР Пётр Фомин представил коллегам проект закона.

Законопроект предлагает установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 22:00 до 10:00 следующего дня по местному времени (за исключением новогодней ночи — с 22:00 31 декабря до 10:00 1 января) в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах; во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам (во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов), расположенных на прилегающих к многоквартирным домам территориях.

«Данная норма позволит прекратить розничную продажу алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, по ночам, обеспечить соблюдение тишины и покоя гражданам, проживающим в таких многоквартирных домах, а также общественного порядка и предупреждения дальнейшей алкоголизации населения», — подчеркнул Пётр Фомин.

Он отметил, что исключение составят лишь рестораны, соответствующие требованиям, то есть имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.

Депутаты поддержали проект, закон принят.

13:20, 23 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
341
0
#Удмуртия\n#алкоголь