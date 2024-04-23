Небольшим общепитам в жилых домах Удмуртии запретили продавать алкоголь по ночам

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии рассмотрел вопрос об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории республики. Председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета УР Пётр Фомин представил коллегам проект закона.

Законопроект предлагает установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 22:00 до 10:00 следующего дня по местному времени (за исключением новогодней ночи — с 22:00 31 декабря до 10:00 1 января) в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах; во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам (во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов), расположенных на прилегающих к многоквартирным домам территориях.

«Данная норма позволит прекратить розничную продажу алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, по ночам, обеспечить соблюдение тишины и покоя гражданам, проживающим в таких многоквартирных домах, а также общественного порядка и предупреждения дальнейшей алкоголизации населения», — подчеркнул Пётр Фомин.

Он отметил, что исключение составят лишь рестораны, соответствующие требованиям, то есть имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.

Депутаты поддержали проект, закон принят.