Временно изъять ребёнка пришлось у спившихся родителей в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В целях стабилизации обстановки с пожарами, травматизмом и гибелью на пожарах людей в празднично-выходные январские дни 2024 года сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии ежедневно проводят ряд профилактических мероприятий как в жилом фонде, так и на объектах с массовым пребыванием людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Особое внимание уделяют неблагополучным семьям и социально незащищённой категории граждан. В рейдах вместе со спасателями участвуют соцработники и полицейские. Например, в Граховском районе организованы проверки по семьям, которые находятся в социально опасном положении и состоят на учёте.

«Совместно с инспекторами полиции мы посетили восемь семей. В двух родители обнаружены в состоянии алкогольного опьянения. Из одной семьи пришлось временно изъять ребёнка. Со всеми были проведены беседы о недопустимости оставления детей без присмотра и строгом соблюдении мер пожарной безопасности», — рассказал Вячеслав Поселяющев, начальник отделения дознания госпожнадзора Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов ГУ МЧС РФ по УР.

Подобные рейды призваны пресечь правонарушения пожарной безопасности, предотвратить пожары в жилье, виновниками которых в 80 случаев из 100 становятся люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, без определенного места жительства и рода занятий, а также находящиеся на учете в полиции.

Всего в период праздничных выходных дней обследовано уже более 3 100 мест проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности более 6 600 человек, распространено 3 500 памяток о соблюдении требований пожарной безопасности. Инициировано проведение 45 встреч (сходов) с населением.