В Госдуме России предложили запретить «детское шампанское»

Москва. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить название «детское шампанское». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Он решил обратиться к министру промышленности и торговли России, чтобы прекратить продажи детского шампанского в стране.

«Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют «детским шампанским» и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции», — отметил Султан Хамзаев.

Депутат назвал детское шампанское оксюмороном и призывает к тому, чтобы наказывать производителей за популяризацию этого напитка. Он считает, что производители должны или создавать шампанское и платить акцизы или изготавливать детскую газировку.