В Госдуме России предложили запретить «детское шампанское»

Депутат считает, что этот напиток популяризирует алкоголь среди ребят.
Москва. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить название «детское шампанское». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
Он решил обратиться к министру промышленности и торговли России, чтобы прекратить продажи детского шампанского в стране.
«Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют «детским шампанским» и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции», — отметил Султан Хамзаев.
Депутат назвал детское шампанское оксюмороном и призывает к тому, чтобы наказывать производителей за популяризацию этого напитка. Он считает, что производители должны или создавать шампанское и платить акцизы или изготавливать детскую газировку.