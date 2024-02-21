Псевдобар на улице Майской в Ижевске может заплатить штраф до 300 тысяч рублей за продажу алкоголя

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Майской выявили псевдобар, который незаконно продавал алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Удмуртии.

20 февраля сотрудники министерства проверили ряд заведений, позиционирующих себя как бар. В заведении на улице Майской, 15 у них получилось купить бутылку пива. Таким образом специалисты установили факт розничной продажи алкогольной продукции без оказания услуг общественного питания. Отмечается, что тару не вскрывали и выдали покупателю на вынос.

За нарушение закона предпринимателю грозит административный штраф до 300 тыс. рублей.