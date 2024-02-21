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Псевдобар на улице Майской в Ижевске может заплатить штраф до 300 тысяч рублей за продажу алкоголя

17:42, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Псевдобар на улице Майской в Ижевске может заплатить штраф до 300 тысяч рублей за продажу алкоголя
17:42, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#продажи
Фото: unsplash.com (Lucas Santos)
21
0

Персонал заведения, не оказывая услуги общественного питания, продал пиво на вынос.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Майской выявили псевдобар, который незаконно продавал алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Удмуртии. 

20 февраля сотрудники министерства проверили ряд заведений, позиционирующих себя как бар. В заведении на улице Майской, 15 у них получилось купить бутылку пива. Таким образом специалисты установили факт розничной продажи алкогольной продукции без оказания услуг общественного питания. Отмечается, что тару не вскрывали и выдали покупателю на вынос.

За нарушение закона предпринимателю грозит административный штраф до 300 тыс. рублей. 

17:42, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#продажи