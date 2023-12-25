Одетый Санта-Клаусом пьяный водитель стал виновником ДТП в Германии

Мюльхаузен. Германия. Житель Германии употребил спиртное, оделся Санта-Клаусом и устроил ДТП за рулем собственной машины, нагруженной подарками. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Spiegel.

По данным немецкого издания, инцидент произошел накануне Рождества в городе Мюльхаузен в центральной части страны. 54-летний нетрезвый мужчина не справился с управлением и врезался в другую машину. Также он повредил фасад дома, стоявшего у дороги.

У «Санта-Клауса» взяли анализ крови для проверки на алкоголь и изъяли водительские права. Нарушитель заявил, что все равно доставит рождественские подарки друзьям и родственникам.