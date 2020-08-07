За сутки врачи выписали 29 выздоровевших пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирусом заразились еще 27 жителей. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Можге, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Дебесском, Малопургинском, Можгинском, Якшур-Бодьинском районах», – говорится в сообщении.

За сутки врачи выписали 29 выздоровевших пациентов. В настоящее время 265 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 83 – в состоянии средней степени тяжести, 16 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано уже 2 547 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 128 человек выздоровели, 55 скончались.