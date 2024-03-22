В частном секторе Ижевска выявили нарушающий закон «псевдобар»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Кирпичной, 59 выявили «псевдобар», который нарушает закон. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Удмуртии.

В ночь на 22 марта в регионе сотрудники Минпромторга выявляли незаконный оборот алкоголя в «псевдобарах».

Во время проверки в торговом объекте «Пивзаправка» в Ижевске специалистам продали банку пива, при том, что услуги общественного питания там не оказываются. Теперь владельцу этого заведения грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Жителей Удмуртии просят не покупать алкоголь в «псевдобарах», которые работают с нарушениями действующего законодательства.

Ранее в Сарапуле сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что примерно в 40 м от Индустриального техникума и техникума машиностроения и информационных технологий работает магазин разливного пива.