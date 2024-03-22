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В частном секторе Ижевска выявили нарушающий закон «псевдобар»

15:20, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В частном секторе Ижевска выявили нарушающий закон «псевдобар»
15:20, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения\n#алкоголь
Фото: unsplash.com (Eeshan Garg)
136
0

В заведении продавали алкоголь, но не оказывали услуги питания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Кирпичной, 59 выявили «псевдобар», который нарушает закон. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Удмуртии. 

В ночь на 22 марта в регионе сотрудники Минпромторга выявляли незаконный оборот алкоголя в «псевдобарах».

Во время проверки в торговом объекте «Пивзаправка» в Ижевске специалистам продали банку пива, при том, что услуги общественного питания там не оказываются. Теперь владельцу этого заведения грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Жителей Удмуртии просят не покупать алкоголь в «псевдобарах», которые работают с нарушениями действующего законодательства.

Ранее в Сарапуле сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что примерно в 40 м от Индустриального техникума и техникума машиностроения и информационных технологий работает магазин разливного пива

15:20, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения\n#алкоголь