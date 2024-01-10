Двое ижевчан получили срок в колонии строгого режима за хищение бутылки виски

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двое ранее судимых местных жителей получили срок в колонии строгого режима за кражу бутылки алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в июле 2023 года обвиняемые, не имея денег и находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились украсть алкоголь в одном из сетевых магазинов.

Один из них отвлекал продавцов, пока второй прятал бутылку виски в пакет и выходил из магазина.

Октябрьский районный суд назначил мужчинам наказание в виде двух лет лишения свободы по части 2 статьи 158 УК России («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

Приговор в законную силу не вступил.