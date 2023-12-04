Молодую жительницу Глазова осудили за спаивание несовершеннолетнего приятеля

Глазов. Удмуртия. Жительницу Глазова осудили за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Глазовского райсуда Удмуртии.

Суд установил, что достигшая восемнадцатилетнего возраста дама с 31 декабря 2022 года по 25 мая 2023 года вовлекала своего несовершеннолетнего знакомого в систематическое распитие пива, чем нарушила нормальное, физическое и нравственное воспитание подростка.

«Реализуя свои умыслы, она неоднократно предлагала несовершеннолетнему совместно выпить пиво, тем самым побуждая его к употреблению спиртных напитков. После чего они совместно употребляли указанную алкогольную продукцию, что влекло наступление алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Совершая указанные преступные действия, подсудимая осознавала, что потерпевший не достиг совершеннолетнего возраста, а также то, что своими действиями оказывает отрицательное влияние на нравственное развитие последнего», — говорится в постановлении суда.

Старшая подруга свою вину признала, заявила ходатайство о постановлении судом приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок в 100 часов.

Приговор не вступил в законную силу.