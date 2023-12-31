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Семьи Ижевска могут побороться за «Кубок кристальной трезвости»

11:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Семьи Ижевска могут побороться за «Кубок кристальной трезвости»
11:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
917
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#дети\n#алкоголь\n#трезвость
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
917
0

Участникам предстоит пробежать 2024 метра.

Ижевск. Удмуртия. В третий раз 1 января в Ижевске пройдет забег на «Кубок кристальной трезвости» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Старт запланирован на 10:00, участников ждут в 09:45 у Ротонды за здание правительства Удмуртии — ул. Наговицына,  9 — для теста на трезвость и координацию.

После всем предстоит пробежать 2024 метра. Помимо самого быстрого, будет определен самый юный участник, самый возрастной, участник в самом оригинальном костюме, а также самый активный болельщик. А вот Кубок достанется самой многочисленной семье, пришедшей к финишу первой, поскольку 2024 год объявлен в России Годом семьи. 

Для участия необходимо зарегистрироваться

Напомним, праздничные мероприятия (6+) на Центральной площади Ижевска 31 декабря начнутся в 20:00. 

11:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
917
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#дети\n#алкоголь\n#трезвость