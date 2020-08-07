За езду «под градусом» можно лишиться прав.

Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки водителей на трезвость проходят в Ижевске в пятницу, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Стражи порядка напомнили автолюбителям, что за езду «под градусом», а также за отказ от медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность: 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав на срок до 2 лет.

Кроме того, Госавтоинспекция Ижевска обращается к жителям с просьбой сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в дежурную часть по телефонам 415-700, 415-701, либо в полицию по телефону 02 или 102 – с мобильных.