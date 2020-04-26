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Акция «Рекорд Победы Удмуртии!» стартовала в Ижевске

10:00, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
Акция «Рекорд Победы Удмуртии!» стартовала в Ижевске
10:00, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
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#спорт\n#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#память
Фото: pxhere.com
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Она продлится до 10 мая.

Ижевск. Удмуртия. Акция «Рекорд Победы Удмуртии!» стартовала в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Акция посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которая длилась 1 418 дней и 35 520 часов.

«Два исторических счетчика, количество дней и количество часов, будут пополняться спортивными победами горожан, и приближать нас всех к Великой Победе. Счетчики остановятся при показателе 1 418 подтягиваний на перекладине и 35 520 отжиманий от пола», - отметили власти.

Участие в акции может принять каждый. Для этого нужно подтянуться на перекладине или отжаться от пола, записать это на видео и опубликовать на своей личной странице Вконтакте с хэштегом #РекордПобедыУдмуртии, точным количеством отжиманий или подтягиваний, которые удалось сделать и лозунгом акции: «Дорогие ветераны, ваша Победа в наших сердцах!». Также необходимо передать эстафету двум друзьям, указав их в своем посте.

Акция продлится до 10 мая. По итогам акции все видео будут собраны в два больших итоговых ролика.

10:00, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
111
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#спорт\n#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#память

 

 

 


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