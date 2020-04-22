Итоги дня: первый заболевший коронавирусом в Можге, запрет рыбалки в Удмуртии и возвращение застрявших в Таиланде туристов

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 22 апреля, в Можге зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевший мужчина вернулся из Москвы, он находится на карантине вместе с женой. Лечение он проходит на дому.

Кто есть кто:

Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил жителей республики направлять вопросы не в его соцсети, а профильным министрам. Многие комментаторы согласились обращаться непосредственно к руководителям министерств, но признались, что не знают, кто из них — кто. «Сусанин» перечислил ссылки на соцсети министров Удмуртии, в чьи сферы входят большинство вопросов, обращённых к главе региона во время режима самоизоляции.

Запрет:

Нерестовый запрет будет действовать в Удмуртии с 25 апреля. Исключение составляет рыбалка одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного человека вне мест нереста.

Возвращение:

Застрявших за границей туристов из Удмуртии начали возвращать в республику. Так, в регион вернулись 4 человека, отдыхавших в Таиланде. Однако путешественники сообщают, что в Бангкоке помощи ожидают еще как минимум 20 человек.