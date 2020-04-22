Нерестовый запрет будет действовать в Удмуртии с 25 апреля

За нарушение установлены штрафы.

Ижевск. Удмуртия. Нерестовый запрет будет действовать в Удмуртии с субботы, 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

До 5 июня на Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках запрещена любительская и промышленная ловля рыбы. Исключение составляет рыбалка одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного человека вне мест нереста. Также нельзя передвигаться на всех видах маломерных и прогулочных судов.

Нерестовыми участками в Удмуртии являются:

- река Кама от устья реки Буториха до деревни Партизаны (Каракулинский район, правый берег);

- река Кама в Сарапульском районе на 500 м ниже железнодорожного моста до населенного пункта Межная.

Кроме того, до 15 июня запрещено промышленного рыболовства на всех водных объектах за исключением Нижнекамского водохранилища с впадающими в него реками.

За нарушение правил установлены штрафы.

Ранее в Удмуртии запретили весеннюю охоту.