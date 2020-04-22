«Электронное правительство»: как найти министров Удмуртии в соцсетях

Глава республики призвал граждан направлять конкретные вопросы профильным министрам.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил жителей республики направлять вопросы не в свои соцсети, а профильным министрам. Об этом он сообщил во время вечернего эфира «БречаловLive» в понедельник, 20 апреля.

«В пять утра отправляют мне сообщения и спрашивают: "Почему не отвечаешь?"», — посетовал Александр Бречалов, отметив, что ежедневно получает порядка 3000 личных сообщений в соцсетях.

Многие комментаторы согласились обращаться непосредственно к руководителям министерств, но признались, что не знают, кто из них — кто. «Сусанин» перечислил ссылки на соцсети министров Удмуртии, в чьи сферы входят большинство вопросов, обращённых к главе региона во время режима самоизоляции.

- проблемами бизнеса и предпринимателей поручено заниматься первому вице-премьеру Удмуртии Александру Александровичу Свинину, который имеет страницы «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграме»;

- на вопросы о мерах социальной поддержки готова ответить министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Юрьевна Чуракова во «ВКонтакте»;

- на вопросы о школьном образовании и детских садах — министр образования и науки Удмуртии Светлана Михайловна Болотникова во «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграме». Также свои вопросы можно направить на официальную страницу Минобрнауки Удмуртии.

Студенты государственных вузов Удмуртии также могут обратиться через сайт «ВКонтакте» к администрации Удмуртского госуниверситета, пресс-службе ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и Глазовского государственного пединститута имени В. Г. Короленко. Ректор ГГПИ Янина Александровна Чиговская-Назарова также находится на связи «ВКонтакте» и в «Фейсбуке»;

- на постоянной связи с аграриями находится в соцсетях пресс-служба Минсельхоза Удмуртии и лично руководитель министерства Ольга Викторовна Абрамова;

- регулярные сводки по статистике распространения коронавируса публикует Минздрав Удмуртии;

- вопросы строительства курирует «ВКонтакте» Минстрой Удмуртии, а в «Фейсбуке» всегда на связи министр строительства республики Дмитрий Николаевич Сурнин;

- вопросы из сферы транспорта и дорожного хозяйства курирует глава Миндортранса Удмуртии Алексей Викторович Горбачёв «ВКонтакте» и в «Фейсбуке». Также отдельная страница есть и у пресс-службы министерства;

- министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Александрович Лашкарёв также есть и «ВКонтакте», и в «Фейсбуке»;

- актуальны вопросы сезонной охоты, на которые готов ответить руководитель Минприроды республики Денис Николаевич Удалов;

- министр информатизации и связи Тимур Ришатович Меджитов также есть «ВКонтакте» и в «Фейсбуке»;

- на вопросы, связанные с физической культурой, готов ответить лично министр спорта Удмуртии Александр Ильич Варшавский. Есть у профильного министерства и своя страница «ВКонтакте»;

- активно делится интерактивными материалами министр культуры республики Владимир Михайлович Соловьёв;

- бдительные жители Удмуртии могут обратиться с вопросами «ВКонтакте» в МВД по Удмуртии и в региональное МЧС.