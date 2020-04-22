В Можге зарегистрировали первый случай коронавируса

Мужчина проходит лечение на дому.

Можга. Удмуртия. В Можге в среду, 22 апреля, зарегистрировали первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава города Михаил Трофимов.

«Гражданин 16 апреля вернулся из Москвы. При прохождении контрольно-пропускного пункта на железнодорожном вокзале у него были выявлены первичные признаки возможного заболевания», – рассказал мэр.

17 апреля у мужчины взяли анализ, 22 апреля пришел положительный результат. Все это время мужчина находился на карантине.

«У заболевшего легкая степень заболевания – лечение проходит на дому, под ежедневным контролем врачей. Мужчина проживает вместе с женой. На данный момент семья продолжает соблюдать строгий карантин изолированного режима от общества с момента приезда», – подчеркнул градоначальник.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в Удмуртии зарегистрировано 153 случая заражения Covid-19, 8 человек выздоровели, 3 скончались. Актуальных данных на 22 апреля пока нет.