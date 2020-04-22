Застрявших за границей туристов из Удмуртии начали возвращать в республику

По сообщениям жителей региона, еще как минимум 20 человек сейчас не могут выехать из Таиланда.

Ижевск. Удмуртия. Оставшихся за рубежом жителей Удмуртии начали возвращать из-за границы. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе правительства Удмуртской Республики, группа туристов из 4 человек вернулась в регион после поездки в Таиланд.

Сначала их привезли в Казань и поместили в обсерватор. Перед этим они прошли необходимый осмотр, сдали тесты и получили постановления об обязательном карантине на 14 дней. 21 апреля в сопровождении медиков и сотрудников ГИБДД путешественников доставили в Удмуртию. Все они находятся на карантине.

«Налажено оперативное взаимодействие с органами МВД и информационным центром мониторинга по коронавирусу. Вся информация о прибывающих в Россию жителях Удмуртии тут же попадает к нам. Мы со своей стороны организуем доставку людей от аэропорта до места жительства», — сказано в сообщении от пресс-службы правительства Удмуртской Республики.

Между тем, в редакцию «Сусанина» приходят сообщения от неорганизованных туристов из Удмуртии. Они утверждают, что в Таиланде находятся еще как минимум 20 человек, которых не забирают из-за рубежа уже несколько недель. По словам туристов, они зарегистрировались на сайте МИДа, но четкого ответа, когда их вывезут из страны, не поступает. Также жители Удмуртии рассказывают, что они находятся в трудной жизненной ситуации, так как у многих заканчиваются деньги и лекарства, а положенные выплаты для оставшихся за рубежом россиян им не отправляют.

Отметим, что по данным МИДа России следующий рейс из Бангкока в Иркутск и Казань планируется на 25 апреля. Ранее, 17 апреля, борт из Бангкока в Казань привез 179 пассажиров.

Напомним, что из-за пандемии ряд стран массово отменил авиарейсы и закрыло границы. 9 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиянами заполнено больше 35 тыс. форм на выезд из-за рубежа. В тот же день МИД России назвало цифру в 26 тыс. человек, желающих вернуться домой. На помощь в организации пребывания российских граждан выделено 500 млн рублей.