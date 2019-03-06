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Удмуртия в минуту: выращивание африканских сомов и фестиваль фейерверков

18:20, 06 марта, 2019
18:20, 06 марта, 2019
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#промышленность\n#общество\n#Ижевск\n#цирк\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#праздники\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Вечером в среду, 6 марта, в Ижевске стартует XII международный цирковой фестиваль. На арене за звание лучших будут состязаться представители 15 стран мира. «Сусанин» побывал на репетиции одного из номеров – «Па-де-де на лошадях» – и познакомился с артистами.

Удмуртия в минуту: выращивание африканских сомов и фестиваль фейерверков

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-06.


Африканские сомы:

В Удмуртии будут выращивать африканского (мраморного) сома. Строительство комплекса планируется начать уже в 2019 году. На это потребуется 150 млн рублей. Производительность предприятия составит порядка 400 тонн рыбы в год.

Состав участников:

Стали известны команды, которые выступят на фестивале фейерверков «Вальс цветов» в Ижевске 8 марта. В столице Удмуртии своё мастерство покажут ребята из Краснодара и подмосковного Королёва. Кроме того, участие в фестивале примет команда «Фейерверк-мастеров» из Ижевска.

Закрытие движения:

В связи с народными гуляниями и фестивалем фейерверков в Ижевске в пятницу, 8 марта будет ограничено движение по набережной. Кроме того, для автотранспорта будет недоступен участок улицы Милиционной. Ограничения будут действовать с 18:00 до 21:00.

18:20, 06 марта, 2019
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#промышленность\n#общество\n#Ижевск\n#цирк\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#праздники\n#Картина дня

 

 

 


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