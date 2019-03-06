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Движение транспорта временно ограничат на двух улицах Ижевска 8 марта

12:23, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
12:23, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
29
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#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#автомобиль
Фото: arzik2
29
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Запрет будет действовать на время проведения праздничных мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта на двух улицах Ижевска временно ограничат 8 марта на время проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Запрет будет действовать с 18:00 до 21:00 на улице Набережна Ижевского пруда им. зодчего Дудина от переулка Широкий до проезда Дерябина и на улице Милиционная от переулка Широкий до улицы Бородина.

Напомним, что в пятницу, 8 марта, на набережной пройдут праздничные гуляния и фестиваль фейерверков «Вальс цветов».

12:23, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
29
0
#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#автомобиль

 

 

 


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