Движение транспорта временно ограничат на двух улицах Ижевска 8 марта

Запрет будет действовать на время проведения праздничных мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта на двух улицах Ижевска временно ограничат 8 марта на время проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Запрет будет действовать с 18:00 до 21:00 на улице Набережна Ижевского пруда им. зодчего Дудина от переулка Широкий до проезда Дерябина и на улице Милиционная от переулка Широкий до улицы Бородина.

Напомним, что в пятницу, 8 марта, на набережной пройдут праздничные гуляния и фестиваль фейерверков «Вальс цветов».