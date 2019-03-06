На вкус как осетрина: в Удмуртии начнут выращивать африканских сомов

Производительность составит 400 тонн рыбы в год.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнут выращивать африканского (мраморного) сома. Как сообщает корпорация развития республики, производительность составит 400 тонн рыбы в год.

Корпорация подписала соглашение с ООО «УралПромГрупп». Инвестор намерен начать строительство комплекса в 2019 году. Объем инвестиций составит 150 млн рублей.

Планируется, что на проектную мощность предприятие выйдет через 3-4 месяца после запуска. Кроме того, предприятие даст 20 новых рабочих мест.

Отметим, по вкусу африканский сом напоминает осетрину. Это диетическая рыба без костей, которая содержит весь набор микроэлементов. Из сома делают колбасу, сосиски, коптят, изготавливают полуфабрикаты.

На сегодняшний день Удмуртия производит около 1300 тонн рыбы в год, 90% которых – карпы «Рыбхоз «Пихтовка».