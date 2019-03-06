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«Танец на лошадях» представят на манеже ижевского цирка

15:00, 06 марта, 2019
Анна Торхова
15:00, 06 марта, 2019
Анна Торхова
193
0
#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#лошадь
193
0

6 марта в Ижевске стартует международный фестиваль.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 марта стартует 12-й международный цирковой фестиваль искусств. «Сусанин» побывал на репетиции одного из номеров – «Па-де-де на лошадях» или «Танец вдвоем». 

«Много лет назад я увидел видеозапись, а сам тогда работал у народного артиста Советского Союза Ходжабаева, я бывший джигит. И я влюбился в этот жанр. Хотя не представлял, что это и как. Потом, когда начали репетировать, раз по 20 я падал <…>», - рассказал дрессировщик, артист цирка Мурад Хыдыров.

По его словам, 70% успеха этого номера зависит именно от животных. «Если во время трюка лошади резко подорвутся или остановятся, это может плохо закончиться», - добавил он. На протяжении выступления артисты выполняют акробатические трюки на конях, которые передвигаются по манежу.

Всего в цирковой команде Мурада 10 лошадей, но в Ижевск приехали только два французских першерона – Дон и Дунай. Дрессировщик рассказывает, что приобрел красавцев в Белоруссии.

Признается, изначально Дуная покупать не хотели. «Он уже кобыл крыл, в цирк таких не берут, потому что характер испорченный», - пояснил артист. Но не побоялся, взял, и не пожалел. Однако маленькая неприятность всё же с ним случилась. Однажды по неосторожности конь «вбил» три зуба своему хозяину, пришлось накладывать 16 швов.

Несмотря на свой вид, великан любит ласку, суета – это не его. «Спокойный царь», - так называет его дрессировщик.

С номером «Па-де-де на лошадях» Мурад Хыдыров и его партнерша по номеру Катерина Венегас объехали всю Россию.

Напомним, цирковой фестиваль в Ижевске завершится 10 марта. На арене выступят 200 артистов из 15 стран мира.

Гостем фестиваля может стать Принцесса Монако Стефания Мария Елизавета Гримальди.

 

Репетиция номера "Па-де-де на лошадях" в цирке Ижевска

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-06.

15:00, 06 марта, 2019
Анна Торхова
193
0
#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#лошадь

 

 

 


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