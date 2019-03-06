Команды из Ижевска, Королева и Краснодара выступят на фестивале фейерверков в столице Удмуртии

Красочное шоу развернется на набережной пруда 8 марта.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны команды, которые выступят на фестивале фейерверков «Вальс цветов» в Ижевске. Об этом сообщают организаторы.

Всего для участия в фестивале было подано 6 заявок из различных регионов России, из которых были отобраны три:

- команда «ПИР» из Краснодара;

- команда «Имперские забавы» из Королева, Московская область;

- команда «Фейерверк-мастеров» из Ижевска.

Напомним, что красочное шоу состоится на набережной Ижевского пруда 8 марта в 19:00. Сопровождать залпы салюта будут оригинальные музыкальные композиции.

Кроме того, пройдет селфи-конкурса. Для того, чтобы стать его участником необходимо выложить в своих соцсетях селфи на фоне фейерверка с хештегом #ИжевскСияет. Авторы двух наиболее романтичных и красочных селфи, за которые будут больше всего голосов пользователей, получат по 2 билета на премьеру балета «Ромео и Джульетта» в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики.

Результаты конкурса будут подведены в группе ВКонтакте «Удмуртия заряжает» до 18 марта.