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Билетная программа «Ижстали», новое видео пыток в Ярославле и санкции США: что произошло минувшей ночью

08:00, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
08:00, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» по традиции начинает день с утренней рубрики. В ней мы рассказываем об интересных новостях, которые вы могли пропустить.

Билетная программа:

Хоккейный клуб «Ижсталь» утвердил билетную программу на сезон. Стоимость входных билетов на домашние матчи установлена в следующем размере:

- Секторы 2, 4, 8, 10 – 200 рублей

- Секторы 1, 5, 6, 7 - 100 рублей.

- Сектор 9 (1 ряд) – 150 рублей.

- Сектор 9 (2-10 ряды) – 300 рублей.

По предъявлению документов (пенсионный, студенческий, ученический):

- Сектор 5 - 50 рублей (по 100 билетов отдельно - для школьников, студентов и пенсионеров).

Абонементы на сезон (28 домашних игр):

- Ложа №1 – 30 000 рублей.

- Ложа №3 - 15 000 рублей.

- Секторы 2, 4, 8, 10 – 5040 рублей

- Секторы 1, 5, 6, 7 - 2520 рублей.

- Сектор 9 (1 ряд) – 3780 рублей.

- Сектор 9 (2-10 ряды) – 7560 рублей.

О начале продаж абонементов будет объявлено на официальном сайте клуба. Отметим, что по сравнению с прошлым годом цены практически не изменились.

Пытки в Ярославле:

«Новая газета» опубликовала видео очередное избиения заключенных в коридоре ярославской колонии №1. Запись передал изданию правозащитный фонд «Общественный вердикт», сообщает «Интерфакс».

Ранее с помощью фонда было обнародовано видео пыток в той же колонии заключенного Евгения Макарова, вызвавшее большой резонанс.

Новое видео снято на камеру видеорегистратора, закрепленную на лацкане сотрудника. Предположительно, оно сделано в декабре 2016 года.

«На съемке сотрудники колонии встают вдоль стен, между ними прогоняют четверых заключенных, на которых обрушиваются удары», - пишет издание.

Вступление американских санкций:

Санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, вступят в силу в районе 27 августа. Об этом со ссылкой на различные СМИ сообщает РБК. Ранее называлась дата 22 августа.

«В Государственном департаменте подписали уведомление в федеральном регистре касательно введения новых санкций против России, однако опубликовано оно будет лишь 27 августа», пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости».

В свою очередь собеседник агентства ТАСС сообщил, что 22 августа истек уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Там также указали, что публикации решения о санкциях стоит ожидать 27 августа.

Санкции, о которых идет речь, предусматривают запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, на экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентами и технологиями для нефтегазовой отрасли.

В Госдепе подчеркнули, что, если Россия в течение трех месяцев не представит гарантий, что не будет использовать химическое оружие (санкции вязаны с отравлением Скрипалей в Солсбери), и не согласится на допуск международных инспекторов, тогда ее ожидает второй раунд санкций. Москва объявила, что введет зеркальные ограничения.

08:00, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
363
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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