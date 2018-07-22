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Школьники из Удмуртии стали лучшими во второй смене лагеря «Гвардеец»

11:30, 22 июля, 2018
11:30, 22 июля, 2018
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#дети\n#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба ГФИ по Удмуртии
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Вторая смена лагеря завершилась 19 июля.

Ижевск. Удмуртия. Школьники из Удмуртии стали лучшими во второй смене лагеря оборонно-спортивного лагеря ПФо «Гвардеец». Об этом сообщает пресс-служба ГФИ по Удмуртской Республике.

«В двух лагерях «Гвардеец – 1» (Кстово) и «Гвардеец – 2» (Пенза) прошли военную и спортивную подготовку 360 учащихся 10-11-х классов из всех регионов ПФО», - отмечается в сообщении.

Вторая смена лагеря завершилась 19 июля. Из Удмуртии в «Гвардеец-1» отправили 20 подростков.

В лагере провели несколько состязаний и спортивных эстафет.  По итогам второй смены лагеря «Гвардеец – 1» третье место заняла команда из Республики Марий Эл, второе место – у ребят из Чувашской Республики, победителями стали представители Удмуртской Республики.

11:30, 22 июля, 2018
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#дети\n#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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