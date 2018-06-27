ДТП на трассе в Удмуртии, наказание для телеведущего и лекарство на основе марихуаны: что произошло минувшей ночью

События, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном – жаркая среда, 27 июня. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» утро начали с подготовки обзора новостей о событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Особые меры:

В лесах Удмуртии с 27 июня введен установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

До 1 августа в лесах строго запрещено разводить костры.

«Будет организовано наземное патрулирование лесов, круглосуточное дежурство пожарно-химических станций, патрулирование территорий в сельских населенных пунктах с целью недопущения разведения открытого огня, сжигания мусора и сухой травы», - отмечают спасатели.

Жителям за нарушение запрета грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей.

Дорожная авария:

ДТП произошло утром в среду Завьяловском районе Удмуртии. На дороге Ижевск – Ува недалеко от деревни Средний Постол столкнулист «Газель» и молоковоз.

«Предварительная причина ДТП: водитель автомобиля «Газель» уснул за рулём», - отмечается в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

К счастью, обошлось без погибших.

Новый сервис:

Социальная сеть Вконтакте в среду планирует запустить сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги. По данным Эха Москвы, систему VK Pay планируют внедрять в несколько этапов.

В первую очередь она рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети для продвижения своей продукции. Пока для большинства пользователей комиссии за платежи не будет.

Наказание для ведущего:

Ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин получит взыскание за то, что употребил матерное слово в прямом эфире. Взгляд пишет, что пока не уточняется, что это за взыскание.

Напомним, ранее в эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» ведущий Артем Шейнин использовал мат, когда рассказывал о реакции болельщиков на игру сборной России.

На просьбу объяснить использование мата в эфире Шейнин вновь ответил нецензурно.

«Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую... [ерунду] меня не спрашивали», – цитирует издание слова ведущего.

Новое лекарство:

В США появилось лекарство на основе марихуаны. Новый препарат уже одобрили власти страны, сообщают Дни24.

Лекарство предназначается для уменьшения воздействия на человека судорожного синдрома, который провоцируется приступами эпилепсии. Выпускаться препарат будет в виде клубничного сиропа.

В тестировании новинки приняли участие 500 пациентов, включая детей. Употреблять лекарство можно с 2 лет. Начать выпуск планируют осенью 2018 года.

Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами уже давало разрешение на выпуск лекарств, основанных на синтетических аналогах марихуаны. Такие препараты использовались для лечения пациентов с тяжелыми стрессовыми расстройствами, мигренями, резкой потерей веса, ВИЧ-инфицированных.