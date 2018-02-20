На ремонт двух объектов потребуется 30,22 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Гидротехнические сооружения отремонтируют в Уве и Шаркане в 2018 году. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

«В третьем квартале текущего года запланировано завершение капитального ремонта гидротехнических сооружений на реке Ува в селе Вавож. Также в 2018 году будут начаты работы по капитальному ремонту ГТС на реке Шарканка в селе Шаркан», - отмечается в сообщении.

На ремонт двух объектов потребуется 30,22 млн рублей. Из федерального бюджета поступит 24,5 млн рублей. Республиканская казна смогла выделить необходимые средства благодаря корректировке. Отметим, что в целом доходная часть бюджета Удмуртии на 2018 год увеличится на 3,5 млрд рублей, а расходная – 4,4 млрд рублей

Всего в Удмуртии 868 гидротехнических сооружений, 131 из них находится в неудовлетворительном состоянии.