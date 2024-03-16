Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Международная акция «Сад памяти» пройдёт в Удмуртии в пятый раз

15:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Международная акция «Сад памяти» пройдёт в Удмуртии в пятый раз
15:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Удмуртия\n#сад\n#природа
Фото: unsplash.com (Yoksel Zok)
151
0

Посадки начнутся в республике в первой половине мая.

Ижевск. Удмуртия. Пятый сезон международной акции «Сад памяти» (6+) пройдёт в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Посадки начнутся в республике в первых декадах мая. Узнать о датах посадки в ближайших местах уже можно на сайте садпамяти2024.рф

Отметим, что в 2023 году волонтёры всероссийских акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» помогли посадить более 200 000 молодых деревьев. Каждое дерево символизирует героя страны, который отдал свою жизнь, защищая её в годы Великой Отечественной войны или на СВО.

15:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Удмуртия\n#сад\n#природа