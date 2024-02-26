Сожравшую больше 20 собак стаю волков частично уничтожили в Карелии

Реболы. Карелия. Двух волков из стаи, нападавшей на собак, застрелили в окрестностях села Реболы Муезерского района Карелии. В облавах на хищников участвовал замначальника отдела охотничьего надзора Минприроды Карелии Иван Бердников, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее жители написали коллективное обращение властям с просьбой принять меры. В нем говорилось, что с сентября 2023 года волки съели в поселке 23 собаки. Информация подтвердилась. Специалисты обнаружили в Реболах следы трех животных. Было решено уничтожить обнаглевших хищников, оформлены разрешения на отстрел.

Первая облава состоялась в начале февраля. Территорию предполагаемого обитания серых окружили флажками. Один зверь получил смертельное ранение, второго отогнали от села на 30 км в сторону финской границы.

После этого волки перестали заходить в Реболы, но для закрепления результата в конце февраля была организована еще одна охота. В ней участвовали добровольцы из Кеми, Олонца, Сегежи и Петрозаводска. Вновь одного зверя удалось добыть, второго отогнали на значительное расстояние, рассказал Иван Бердников.

По мнению специалистов, теперь хищники не будут тревожить местных жителей. Однако селян попросили не выпускать домашних животных на улицу и даже во двор собственной усадьбы. Собак следует содержать в вольерах, только тогда с ними ничего не случится, напомнили в Минприроды Карелии.

Напомним, недавно в Испании ученые установили, что волк может пройти в поисках лучшего местообитания больше тысячи километров.