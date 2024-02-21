Волчья одиссея: серый хищник прошел больше тысячи километров от Германии до Испании

Барселона. Испания. Рекорд по протяженности миграции поставил волк из Германии. Он прошел 1240 километров до Испании, передает «МИР 24»

Маршрут серого отследили по биологическому материалу, который он оставлял по пути, ученые Автономного университета Барселоны в Испании. Самец, которому присвоили кодовый номер GW1909m, родился неподалеку от города Нордхорн (Германия). По неизвестной причине он решил совершить длительную прогулку. Через Францию зверь дошел до Каталонских Пиренеев в Испании.

Отмечается, что это самое протяженное из зафиксированных перемещений волков в дикой природе. Предыдущий рекорд – 1092 километра – поставил хищник, пробравшийся из Норвегии и Финляндию.

По мнению ученых, вояж самца с номером GW1909m – яркий пример поведенческой пластичности и показатель незаурядных физических возможностей. Зверя не испугали густонаселенные людьми территории с крупными городами. Благодаря подобным «одиссеям» волки находят отдаленные популяции сородичей, что способствует поддержанию генетического разнообразия вида.

Напомним, недавно американские ученые установили, что волки из-под Чернобыля развили в себе повышенную генетическую устойчивость к онкозаболеваниям.