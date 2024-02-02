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Енот обесточил целый район в канадском Торонто

15:09, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Енот обесточил целый район в канадском Торонто
15:09, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Канада\n#энергетика\n#авария\n#отключения\n#электричество\n#природа\n#животные\n#еноты
Фото: pxhere.com
24
0

Зверь замкнул оборудование на электростанции.

Торонто. Канада. Енот устроил короткое замыкание в Канаде. В результате электроснабжения временно лишились тысячи потребителей в Торонто, передает «МИР 24» со ссылкой на данные портала CBC.ca.

Инцидент произошел 1 февраля. Дикое животное замкнуло оборудование на станции главной энергетической компании в центре одного из крупнейших городов страны. После этого ток пропал в домах у 7 тыс. жителей. Энергетики восстановили подачу электричества спустя несколько часов.

Напомним, в канун Рождества 2023 года 4 тыс. жителей американского города Сакраменто остались без света из-за запутавшейся в проводах индейки.

15:09, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Канада\n#энергетика\n#авария\n#отключения\n#электричество\n#природа\n#животные\n#еноты