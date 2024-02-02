Енот обесточил целый район в канадском Торонто

Торонто. Канада. Енот устроил короткое замыкание в Канаде. В результате электроснабжения временно лишились тысячи потребителей в Торонто, передает «МИР 24» со ссылкой на данные портала CBC.ca.

Инцидент произошел 1 февраля. Дикое животное замкнуло оборудование на станции главной энергетической компании в центре одного из крупнейших городов страны. После этого ток пропал в домах у 7 тыс. жителей. Энергетики восстановили подачу электричества спустя несколько часов.

Напомним, в канун Рождества 2023 года 4 тыс. жителей американского города Сакраменто остались без света из-за запутавшейся в проводах индейки.