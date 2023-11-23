Два человека погибли при взрыве на мосту между США и Канадой

Ниагара-Фоллс. США. Взрыв автомобиля на Радужном мосту между США и Канадой возле Ниагарского водопада не был терактом. Речь идет о ДТП, заявили в ФБР по результатам проверки, пишет Коммерсантъ.

По данным ведомства, следов взрывчатки на месте трагедии не обнаружено, расследование дела будет вести полиция города Ниагара-Фоллс.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября. Двигавшийся на большой скорости автомобиль врезался в забор и зону досмотра таможни и пограничной службы. Затем машина загорелась, произошел взрыв. В результате погибли два человека, находившихся в транспортном средстве. Ранение получил 27-летний пограничник.

Поначалу в правоохранительных органах не исключали версию теракта. В связи с этим временно были закрыты все мосты на границе между США и Канадой, а из правительственных учреждений близлежащих городов эвакуировали сотрудников. В настоящее время данные меры отменены.