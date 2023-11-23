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Два человека погибли при взрыве на мосту между США и Канадой

11:09, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Два человека погибли при взрыве на мосту между США и Канадой
11:09, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
577
0
#США\n#Канада\n#мост\n#достопримечательности\n#природа\n#полиция\n#ФБР\n#гибель людей\n#пограничники\n#ДТП\n#взрыв
Фото: pxhere.com
577
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Ранение получил пограничник.

Ниагара-Фоллс. США. Взрыв автомобиля на Радужном мосту между США и Канадой возле Ниагарского водопада не был терактом. Речь идет о ДТП, заявили в ФБР по результатам проверки, пишет Коммерсантъ.

По данным ведомства, следов взрывчатки на месте трагедии не обнаружено, расследование дела будет вести полиция города Ниагара-Фоллс.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября. Двигавшийся на большой скорости автомобиль врезался в забор и зону досмотра таможни и пограничной службы. Затем машина загорелась, произошел взрыв. В результате погибли два человека, находившихся в транспортном средстве. Ранение получил 27-летний пограничник.

Поначалу в правоохранительных органах не исключали версию теракта. В связи с этим временно были закрыты все мосты на границе между США и Канадой, а из правительственных учреждений близлежащих городов эвакуировали сотрудников. В настоящее время данные меры отменены.

11:09, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
577
0
#США\n#Канада\n#мост\n#достопримечательности\n#природа\n#полиция\n#ФБР\n#гибель людей\n#пограничники\n#ДТП\n#взрыв