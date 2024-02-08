В Краснодаре спасателям пришлось дважды выезжать на выручку еноту

Краснодар. Енот устроил переполох в Краснодаре. Животное дважды забиралось на деревья, тревожа местных жителей и сотрудников спасательной службы, сообщается в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) города.

Зверь был замечен в микрорайоне Немецкая деревня в северной части города. Он сидел на дереве, куда его, вероятно, загнали собаки. Неравнодушные граждане вызвали спасателей. Но еще до их приезда местные смельчаки сняли животное с высоты своими силами.

Однако енота это не остановило. Он вновь вскарабкался на дерево, теперь уже другое. Спасателям пришлось опять выехать на вызов. Однако на месте они решили оставить упрямого древолаза в покое до ночи, когда он, скорее всего, спустится на землю сам.

Так и произошло. Утром енота на дереве уже не было. Куда он направился, дикий он, или домашний, пока не установлено.

Напомним, в начале февраля енот обесточил один из районов канадского Торонто.