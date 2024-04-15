Эксперт: оживление природы в Удмуртии началось на 11 дней раньше средних многолетних сроков

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии весна вступила в этап оживления. Об этом говорят климатологические и фенологические явления, сообщает эколог Дмитрий Адаховский.

Признаками начала этапа оживления является переход суточных температур воздуха через +5 градусов, начало цветения ольхи чёрной, козьей и пепельной ив, прилёт лесных коньков, появление шмелей, также начинается активная вегетация трав.

«Если оценивать весну по характеру её хода в этом году, то период снеготаяния начался на 10 дней раньше средних многолетних сроков, а период оживления – на 11 дней, что говорит нам о том, что весна в этом году по типу (а их 25!) ранняя дружная. В целом этот год поддержал современный общий тренд на всё более раннее наступления весенних процессов, что в общем отличает тенденцию потепления климата, выражающуюся в росте продолжительности вегетационного периода в северных широтах за счёт всё более раннего наступления весны и всё более позднего перехода к выраженным осенним процессам в природе», — рассказал Дмитрий Адаховский.