Вакцинация диких животных от бешенства в Удмуртии начнётся с приходом устойчивого тепла

Ижевск. Удмуртия. В апреле начался месячник по профилактике бешенства. Выездные бригады работают в городах, вакцинируя восприимчивых животных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртии.

За истекший период 2024 года в республике зафиксировано пять случаев бешенства. В Сарапульском и Киясовском районе по два случая, ещё один — в Каракулинском районе.

Профилактика заболевания ведётся постоянно. Вакцинируются сельскохозяйственные и домашние восприимчивые животные, а также обитатели дикой фауны. Вакцинация последних ведётся путём раскладывания оральных вакцин. Работа в данном направлении начнётся с установлением положительных среднесуточных температур.