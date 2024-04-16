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Вакцинация диких животных от бешенства в Удмуртии начнётся с приходом устойчивого тепла

10:00, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Вакцинация диких животных от бешенства в Удмуртии начнётся с приходом устойчивого тепла
10:00, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа\n#бешенство
Фото: Душана Веверколога на Unsplash
45
0

В местах обитания зверей разложат специальные оральные вакцины.

Ижевск. Удмуртия. В апреле начался месячник по профилактике бешенства. Выездные бригады работают в городах, вакцинируя восприимчивых животных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртии.

За истекший период 2024 года в республике зафиксировано пять случаев бешенства. В Сарапульском и Киясовском районе по два случая, ещё один — в Каракулинском районе.

Профилактика заболевания ведётся постоянно. Вакцинируются сельскохозяйственные и домашние восприимчивые животные, а также обитатели дикой фауны. Вакцинация последних ведётся путём раскладывания оральных вакцин. Работа в данном направлении начнётся с установлением положительных среднесуточных температур.

10:00, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа\n#бешенство