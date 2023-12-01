На пляж в Доминикане вынесло гигантского сельдяного короля

Пепильо-Сальседо. Доминиканская Республика. Огромного сельдяного короля нашли на берегу в Доминиканской Республике. Редкую глубоководную рыбу выбросило на пляж Лос-Кокитос в городе Пепильо-Сальседо, передает «МИР 24» со ссылкой на Sun.

Сельдяные короли обитают в теплых и умеренных водах Мирового океана на глубинах 500-700 метров. По способу питания хищники, но для человека не опасны в силу некрупной пасти. Достигают длины в 11 метров и массы около 300 килограммов, обычная длина – до 3 метров. По форме тела похожи на длинный, тонкий в разрезе ремень. Название получили из-за того, что нередко их наблюдают возле косяков сельди. На поверхности встречаются крайне редко, обычно их выносит на берег штормами.

Считается, что сельдяные короли появляются перед сейсмическими явлениями. Так, незадолго до разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году были пойманы десятки этих рыб.

Отметим, 1 декабря в американском штате Калифорния неподалеку от границы с Мексикой произошло землетрясение магнитудой 4,8.