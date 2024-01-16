Жительница США нашла способ прогнать поселившегося у нее в подвале медведя

Сакраменто. США. Жительница частного дома в Калифорнии (США) с трудом избавилась от нежеланного «соседа»: крупный черный медведь занял подвал строения и отказывался его покинуть. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на CNN.

Лесной гость выломал окно в цокольный этаж и начал его обживать, не спросив разрешения у хозяев. Владелица дома Тина Херцог пыталась выгнать зверя при помощи громких звуков. Медведь не реагировал. Тогда женщина обратилась в службу контроля за животными, где ей посоветовали воздействовать на «оккупанта» с помощью нафталина. Запах этого вещества оказался косолапому неприятен, и он покинул подвал.

Специалисты полагают, что мишка не смог вовремя залечь в берлогу с приходом зимы. В таком состоянии эти звери представляют большую опасность, и женщине повезло, что шатун не проявил агрессии.