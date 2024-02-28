В охваченном пожарами Техасе ввели чрезвычайное положение

Остин. США. В американском штате Техас горят леса. Губернатор Грег Эббот объявил чрезвычайное положение в 60 округах, передает «МИР 24».

Самый крупный пожар зафиксирован в округе Хатчинсон на севере штата. Там пламя охватило больше 1 тыс. квадратных километров. Несколько населенных пунктов эвакуированы. Больше 120 квадратных километров горит на территории округа Грей. О погибших и пострадавших не сообщается. Кроме того, огонь угрожает предприятию по сборке ядерных боеприпасов, работа объекта приостановлена.

Губернатор штата Эббот отметил, что ситуацию с распространением огня усугубляет засушливая и ветреная погода.