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В охваченном пожарами Техасе ввели чрезвычайное положение

14:29, 28 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В охваченном пожарами Техасе ввели чрезвычайное положение
14:29, 28 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#США\n#природа\n#лес\n#огонь\n#чрезвычайные ситуации\n#пожар
Фото: pxhere.com
86
0

Леса горят в 60 округах штата.

Остин. США. В американском штате Техас горят леса. Губернатор Грег Эббот объявил чрезвычайное положение в 60 округах, передает «МИР 24».

Самый крупный пожар зафиксирован в округе Хатчинсон на севере штата. Там пламя охватило больше 1 тыс. квадратных километров. Несколько населенных пунктов эвакуированы. Больше 120 квадратных километров горит на территории округа Грей. О погибших и пострадавших не сообщается. Кроме того, огонь угрожает предприятию по сборке ядерных боеприпасов, работа объекта приостановлена.

Губернатор штата Эббот отметил, что ситуацию с распространением огня усугубляет засушливая и ветреная погода.

14:29, 28 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#США\n#природа\n#лес\n#огонь\n#чрезвычайные ситуации\n#пожар