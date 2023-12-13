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Новое издание республиканской Красной книги вышло в Удмуртии

16:35, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Новое издание республиканской Красной книги вышло в Удмуртии
16:35, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Удмуртия\n#Красная книга\n#животные\n#природа
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
174
0

В него вошли 398 видов редких и исчезающих животных и растений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выпустили новое издание Красной книги. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Напомним, что в апреле 2023 года суд обязал Минприроды Удмуртии переиздать Красную книгу региона. Последнее издание выпустили в 2021 году, а с тех пор в растительном и животном мире произошли изменения. 

В основу книги легли материалы экспедиционных исследований, которые охватили весь регион. Теперь в Красной книге Удмуртии представлены 167 видов животных и 231 вид растений, которые подлежат охране.

В новом издании изменилось количество «краснокнижных» видов сосудистых растений, мохообразных, грибов, беспозвоночных животных, птиц и млекопитающих. Но не поменялись списки круглоротых, рыб, земноводных и пресмыкающихся.

Министр природных ресурсов Денис Удалов заявил, что обновленную Красную книгу Удмуртии напечатают в 1,5 тыс. экземплярах. Вскоре их начнут рассылать в администрации муниципальных образований, библиотеки и школы региона. 

16:35, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Удмуртия\n#Красная книга\n#животные\n#природа