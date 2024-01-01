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Угрозу цунами объявили в Японии

12:40, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Угрозу цунами объявили в Японии
12:40, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
40
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#Япония\n#землетрясение\n#цунами\n#природа
Фото: unsplash.com (Christoffer Engström)
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Ранее там произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Хонсю. Япония. В Японии объявили угрозу цунами. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Kyodo News.

Ранее в стране произошло землетрясение, эпицентр находился в префектуре Исикава на острове Хонсю. Магнитуда составила 7,4. Как отмечает издание, по национальной шкале Японии толчки оценены в максимальные 7 баллов. 

Они ощущались и в Токио, также землетрясение зафиксировали в префектуре Ниигата.

На западном побережье Хонсю существует угроза цунами, высота волн может достичь 5 метров. Жителям ряда префектур рекомендовали покинуть прибрежные районы.

12:40, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
40
0
#Япония\n#землетрясение\n#цунами\n#природа