Угрозу цунами объявили в Японии

Хонсю. Япония. В Японии объявили угрозу цунами. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Kyodo News.

Ранее в стране произошло землетрясение, эпицентр находился в префектуре Исикава на острове Хонсю. Магнитуда составила 7,4. Как отмечает издание, по национальной шкале Японии толчки оценены в максимальные 7 баллов.

Они ощущались и в Токио, также землетрясение зафиксировали в префектуре Ниигата.

На западном побережье Хонсю существует угроза цунами, высота волн может достичь 5 метров. Жителям ряда префектур рекомендовали покинуть прибрежные районы.