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Университет Джорджии в США стал убежищем для стаи летучих мышей

18:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Университет Джорджии в США стал убежищем для стаи летучих мышей
18:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#США\n#вузы\n#студенты\n#природа\n#животные
Фото: pxhere.com
27
0

Рукокрылые могли поселиться в помещениях из-за холодов, предполагают специалисты.

Атенс. США. В университете штата Джорджия (город Атенс, США) поселилась стая летучих мышей. Шумная компания рукокрылых досаждает сотрудникам и студентам, передает «МИР 24».

Животных впервые заметили в здании 14 января. Они попали в помещения через отверстия в крыше. Дыры заделали, но рукокрылые переселились в кампус университета.  

Уничтожить незваных гостей нельзя, они находятся под охраной. Чтобы избавиться от крылатых зверей, для них установили ловушки с односторонним входом. Попасть туда мыши могут, а выйти – нет. Студентов предупредили, что животные могут быть больны бешенством, и попросили к ним не приближаться.

Биологи предполагают, что рукокрылые избрали своим домом университетский городок из-за холодной погоды.

18:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#США\n#вузы\n#студенты\n#природа\n#животные