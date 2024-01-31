Университет Джорджии в США стал убежищем для стаи летучих мышей

Атенс. США. В университете штата Джорджия (город Атенс, США) поселилась стая летучих мышей. Шумная компания рукокрылых досаждает сотрудникам и студентам, передает «МИР 24».

Животных впервые заметили в здании 14 января. Они попали в помещения через отверстия в крыше. Дыры заделали, но рукокрылые переселились в кампус университета.

Уничтожить незваных гостей нельзя, они находятся под охраной. Чтобы избавиться от крылатых зверей, для них установили ловушки с односторонним входом. Попасть туда мыши могут, а выйти – нет. Студентов предупредили, что животные могут быть больны бешенством, и попросили к ним не приближаться.

Биологи предполагают, что рукокрылые избрали своим домом университетский городок из-за холодной погоды.