В республике находится 101 сибиреязвенное захоронение и более 500 биотермических ям.

Ижевск. Удмуртия. Часть населения Удмуртии живёт бок о бок с сибирской язвой. В республике находится 101 сибиреязвенное захоронение и более 500 биотермических ям, сообщил журналистам и.о. министра природных ресурсов Удмуртской Республики Александр Нестеров.

Он рассказал, что в регионе есть населенные пункты, где жилые дома попадают в санитарно-защитную зону, которая по закону составляет 1 км. Есть и муниципальные образования, на чьих территориях оказались сами скотомогильники. «Дома были построены уже 50-60 лет тому назад и о том, что это сибиреязвенное захоронение, люди практически не знали», - сообщил Александр Нестеров.

Напомним, что в июле 2017 года, в рамках рабочей поездки главы Удмуртии Александра Бречалова в Селтинский район было выявлено, что в Селтах захоронение находится в самом центре.

Администрация района попросила у властей республики 2 млн рублей на проведение исследовательских работ. Деньги получены, сейчас к ситуации подключился и научно-исследовательский институт по эпидемиологии. В мае 2018 года специалисты возьмут пробы и направят их на лабораторные исследования. После этого эксперты определят, на каком расстоянии могут находиться жилые дома.

Такую же проблему выявили и в Киясовском районе. «Нужно расставить приоритеты, что быстрее сделать и в каком населенном пункте», - отметил Александр Нестеров.

Напомним, что главное управление ветеринарии и министерство сельского хозяйства Удмуртии не могли договориться о том, кто должен содержать скотомогильники. По словам заместителя министра сельского хозяйства Евгения Шкарупы, у них нет ни методики, ни специалистов, разбирающихся в этом вопросе.

Если этим вопросом будет заниматься ГУ ветеринарии, то в таком случае оно будет выдавать предписания само себе.

Также отметим, что обустройством таких захоронений занимается управление ветеринарии, которое должно огораживать скотомогильники колючей проволокой и выставлять аншлаги. Этим нормам соответствуют только 70 захоронений.