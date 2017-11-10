Ожидается, что на место обрушения жилого дома он прибудет около 9 часов утра по местному времени.

Ижевск. Удмуртия. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, на место частичного обрушения жилого дома он прибудет в пятницу, 10 ноября, около 9 часов утра.

На помощь спасателям Удмуртии приехали коллеги из Татарстана, Башкирии и Красноярска. Всего более 100 человек.

Напомним, что в результате частичного обрушения дома №261 по улице Удмуртской погибли шесть человек.