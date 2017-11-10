Ожидается, что на место обрушения жилого дома он прибудет около 9 часов утра по местному времени.
Ижевск. Удмуртия. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, на место частичного обрушения жилого дома он прибудет в пятницу, 10 ноября, около 9 часов утра.
На помощь спасателям Удмуртии приехали коллеги из Татарстана, Башкирии и Красноярска. Всего более 100 человек.
Напомним, что в результате частичного обрушения дома №261 по улице Удмуртской погибли шесть человек.
Взрыв и обрушение стены дома в Ижевске: ход спасательной операции
На месте происшествия работает более 800 сотрудников различных ведомств. Ижевск. Удмуртия. В четверг, 9 ноября, в Ижевске прогремел взрыв. Он произошел в девятиэтажном жилом доме на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. В результате рухнула часть здания. Громкий хлопок услышали горожане в 16:40.