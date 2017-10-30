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      Появление дорожной техники в Ижевске и нефть под ногами в Татарстане: что произошло минувшей ночью

      08:00, 30 октября, 2017
      Дарья Саушина
      08:00, 30 октября, 2017
      Дарья Саушина
      969
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#нефть\n#погода\n#кино\n#уборка снега\n#снег
      Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану
      969
      0

      Обзор событий, произошедших в Удмуртии, России и мире в ночь на 30 октября.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре понедельник, 30 октября. Сегодня синоптики обещают небольшие и умеренные дожди, слабый туман и гололед. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем по республике составит +1 +6 градусов Цельсия, в Ижевске +4 +6. О том, что произошло в Удмуртии, России и мире пока вы спали, расскажет информационное агентство «Сусанин».

      Значок ГТО на груди у него

      Команда из Удмуртии стала чемпионом на фестивале ГТО в лагере «Артек». Ребята из «родникового края» опередили представителей 82 субъектов России.

      Александр Бречалов on Twitter


      Снеговой эскорт

      После первого снегопада на дороги Ижевска вышла техника. Сугробы отменяются.

      Wall

      Дорожники начали работу! Щас с горького повернули на Ленина, против шерсти поехали, под кирпич! Пьяные, наверно!

       

      Алкоголь онлайн

      Министерство здравоохранения России не согласовало законопроект о продаже алкоголя в Сети. Как пишут Известия, у продавца спиртного может отсутствовать возможность потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя. Минфин планировал открыть интернет-торговлю горячительным уже с 1 января 2018 года. Однако отрицательное заключение Минздрава отодвигает проект. 

       

      Нефть под ногами

      Вечером воскресенья в Татарстане перевернулся «КамАЗ» с цистерной, груженной нефтью. Из емкости вылилось порядка 400 литров «черного золота». По данным экологов, проникновения нефти в грунт нет. Размер розлива 3х5метров. Угрозы попадания нефти в водоёмы нет, сообщает региональное управление МЧС.

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      Лидер проката

      Несмотря на скандал вокруг ленты, фильм Алексея Учителя «Матильда» в прошедшие выходные не смог стать лидером российского проката. На первом месте оказалась сказка «Последний богатырь», пишет РИА. История о современном молодом человеке в мире Белогорья собрала 447 млн рублей. «Матильда» - на втором месте – с 229 млн рублей. «Бронза» кассовых сборов у «Пилы 8» - 132 млн рублей.

      Бывший официальный представитель РПЦ Всеволод Чаплин разместил на своем YouTube-канале видео, в котором проклял создателей «Матильды» и тех, кто допустил выход фильма на широкий экран. «Совершилось всероссийское кощунство. На всех, кто устроил его, кто одобрил его, кто допустил его, - да падет проклятие от Бога», - подписал он видео. Ролик был размещен еще 26 октября. На данный момент он собрал более 70 тыс. просмотров.

       

      А информационное агентство «Сусанин» желает вам удачного дня и только хороших новостей. Оставайтесь с нами.

      08:00, 30 октября, 2017
      Дарья Саушина
      969
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#нефть\n#погода\n#кино\n#уборка снега\n#снег

       

       

       

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