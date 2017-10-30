Появление дорожной техники в Ижевске и нефть под ногами в Татарстане: что произошло минувшей ночью

Обзор событий, произошедших в Удмуртии, России и мире в ночь на 30 октября.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре понедельник, 30 октября. Сегодня синоптики обещают небольшие и умеренные дожди, слабый туман и гололед. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем по республике составит +1 +6 градусов Цельсия, в Ижевске +4 +6. О том, что произошло в Удмуртии, России и мире пока вы спали, расскажет информационное агентство «Сусанин».
Значок ГТО на груди у него
Команда из Удмуртии стала чемпионом на фестивале ГТО в лагере «Артек». Ребята из «родникового края» опередили представителей 82 субъектов России.
Снеговой эскорт
После первого снегопада на дороги Ижевска вышла техника. Сугробы отменяются.
Wall
Дорожники начали работу! Щас с горького повернули на Ленина, против шерсти поехали, под кирпич! Пьяные, наверно!
Алкоголь онлайн
Министерство здравоохранения России не согласовало законопроект о продаже алкоголя в Сети. Как пишут Известия, у продавца спиртного может отсутствовать возможность потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя. Минфин планировал открыть интернет-торговлю горячительным уже с 1 января 2018 года. Однако отрицательное заключение Минздрава отодвигает проект.
Нефть под ногами
Вечером воскресенья в Татарстане перевернулся «КамАЗ» с цистерной, груженной нефтью. Из емкости вылилось порядка 400 литров «черного золота». По данным экологов, проникновения нефти в грунт нет. Размер розлива 3х5метров. Угрозы попадания нефти в водоёмы нет, сообщает региональное управление МЧС.
(null)
(null)
(null)
(null)
Лидер проката
Несмотря на скандал вокруг ленты, фильм Алексея Учителя «Матильда» в прошедшие выходные не смог стать лидером российского проката. На первом месте оказалась сказка «Последний богатырь», пишет РИА. История о современном молодом человеке в мире Белогорья собрала 447 млн рублей. «Матильда» - на втором месте – с 229 млн рублей. «Бронза» кассовых сборов у «Пилы 8» - 132 млн рублей.
Бывший официальный представитель РПЦ Всеволод Чаплин разместил на своем YouTube-канале видео, в котором проклял создателей «Матильды» и тех, кто допустил выход фильма на широкий экран. «Совершилось всероссийское кощунство. На всех, кто устроил его, кто одобрил его, кто допустил его, - да падет проклятие от Бога», - подписал он видео. Ролик был размещен еще 26 октября. На данный момент он собрал более 70 тыс. просмотров.
А информационное агентство «Сусанин» желает вам удачного дня и только хороших новостей. Оставайтесь с нами.