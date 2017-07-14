Крым и Турция: где этим летом отдыхают жители Удмуртии

Из зарубежных курортов популярностью пользуются также Греция, Испания, Кипр, Таиланд и Болгария.

Ижевск. Удмуртия. Лето, солнце, отдых, время отпусков. Наверное, каждый житель Удмуртии задумывался о том, куда отправиться отдыхать. Одни предпочитают провести время на море, другие любят путешествовать, третьи проводят все лето на даче.

Как рассказали в турагентстве «слетать.ру», наиболее популярными местами отдыха по России являются Крым и Краснодарский край. Именно их выбирают отпускники Удмуртии, не желая выезжать из страны.

Среди зарубежных курортов пальма первенства принадлежит Турции. Отдых в этой стране сочетает комфорт и невысокие цены. На втором месте расположилась Греция. Также не останутся без внимания Испания, Кипр, Таиланд и Болгария.

Подготовила Кристина Столбова