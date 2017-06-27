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      Водителям Удмуртии напомнили о поведении на дороге при появлении авто со спецсигналами

      08:30, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      08:30, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      613
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#полиция\n#ПДД\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Госавтоинспекция
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД поУдмуртии
      613
      0

      Такие транспортные средства могут отступать от требований правил дорожного движения при условии обеспечения безопасности движения.

      Ижевск. Водителям Удмуртии напомнили о поведении на дороге при появлении автомобилей с включенным проблесковым маячком. Как сообщает 1 отдел региональной Госавтоинспекции, такие транспортные средства могут отступать от требований ПДД при условии обеспечения безопасности движения.

      «Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу», - говорится в сообщении ведомства.

      Этим же правом пользуются сопровождаемые машины. Отметим, что на транспортных средствах ГИБДД, Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности и Военной автомобильной инспекции дополнительно к спецсигналу синего цвета может быть включен красный.

      При приближении таких автомобилей водители обязаны уступить им дорогу, при этом запрещается обгон машин со спецсигналом.

      «Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости», - уточнили в Госавтоинспекции.

      08:30, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      613
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#полиция\n#ПДД\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Госавтоинспекция

       

       

       

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