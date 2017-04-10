Житель Нью-Йорка написал «Тотальный диктант» в Ижевске

Всего в акции принимали участие 2 286 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 286 человек написали «Тотальный диктант». Как сообщает библиотека имени Некрасова, 43 из них справились на «отлично».

Для сравнения, в прошлом году в «Тотальном диктанте» принимали участие 1 978 человек и было только два «отличника».

По словам одного из дикторов, «Тотальный диктант» в столице Удмуртии написал житель Нью-Йорка, который в совершенстве владеет несколькими языками.

Также в ежегодной акции принял участие музыкальный коллектив «Бабушки из Бураново» почти в полном составе. Они писали диктант в Республиканском колледже духовно-нравственного образования. На этой же площадке, но в отдельной аудитории впервые в Ижевске проверили свою грамотность слепые и слабовидящие люди. Затем их работы – 11 штук, написанные шрифтом брайля, волонтеры переводили в специальные бланки.

Результаты «Тотального диктанта» опубликуют на официальном сайте после 12 апреля.

Участники диктанта смогут получить свои работы с 17 по 21 апреля в ЦМБ имени Некрасова с 9:00 до 20:00. В эти же дни с 18:00 до 20:00 можно будет получить консультацию филолога.

Церемония награждения отличников состоится 21 апреля в 17:00 по адресу: улица Вадима Сивкова, 158.